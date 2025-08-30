ラッパーのリル・ナズ・Ｘが、先日の逮捕騒動についてコメントを出した。リル・ナズ・Ｘは２１日早朝、ロサンゼルス市内をブーツと下着だけを身に着け歩いていたところを通報され、駆け付けた警察官に暴行を加えたとして逮捕されていた。 【写真】ポーズを決めるリル・ナズ・Ｘ そして今回、インスタグラムのストーリーでこの一件についてこうコメントを投稿した。「みんな、大丈夫だよ。すご