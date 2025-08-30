¡ã¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¶µ²Ê½ñ¡ä¡Ö¥¤¥â¥È¤ÎWiFi¡×¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¾Â¼À¿»Ê¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¼ÒÄ¹¡Ê55¡Ë¤ÎÈ¾À¸¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¾®Àâ¤Î¤è¤¦¤Ë¼¨º¶¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²á¹ó¤À¤Ã¤¿ÍÄ¾¯»þÂå¡¢»à¤È¸þ¤­¹ç¤Ã¤¿Âç³Ø»þÂå¡¢¤½¤·¤Æº£¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ç¿·¤·¤¤Ì¿¤Ë¸þ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÃÏ¤Ç¹Ô¤¯µ¯¶È²È¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÚÁê¸¶ºØ¡Û¢£²á¹ó¤Ê²ÈÄí´Ä¶­ÍÄÃÕ±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤ËÉã¤¬ÂçÉÂ¤ËÅÝ¤ì¡¢Êì¤Ï¿´Ï«¤«¤é¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¤È¤Ê¤ë¡£²ÈÄí´Ä¶­¤Ï²á¹ó¤À¤Ã