トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】トランプ米政権の「相互関税」などを巡る訴訟で、米連邦高裁は29日、大統領権限を逸脱しており違法と判断した。政権による最高裁への上訴を認めるため、10月14日まで関税措置の効力を容認する。トランプ大統領は自身の交流サイト（SNS）で「非常に党派的な控訴裁判所が誤って判断した」と批判、最高裁に上訴する意向を示した。トランプ関税に対しては中国やブラジルが