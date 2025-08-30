『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』や『国宝』で盛り上がりを見せる2025年の映画業界。年間興収での歴代記録樹立に注目が集まっている（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable【ランキングを全部見る】年間の映画興行収入「TOP10｣はこちら！『天気の子』などで歴代最高の2019年を今年は超えられる？この夏、シネコンが近年稀に見るにぎわいを見せている。世の中的な話題作になっている『国宝』と『劇場