7月にスタートした夏ドラマの数々もそろそろ中盤戦。今回クランクイン！編集部では、2025年7月〜9月にかけて放送中の「夏ドラマ」から、「毎週楽しみにしている、好きな作品」をアンケート調査。第1位に輝いたのは、King ＆ Prince・高橋海人（「高」は正式には「はしごだか」）と中村倫也がダブル主演する『DOPE麻薬取締部特捜課』（TBS系／毎週金曜22時）だった。【写真】2025年「夏ドラマ」人気ランキング10位〜1位に輝いた