timelesz新メンバーの橋本将生が主演するドラマ『ひと夏の共犯者』が、テレビ東京系にて10月3日より毎週金曜24時12分に放送されることが決まった。推しアイドルとの同居から、ある殺人事件に巻き込まれる大学生を演じる。橋本は連続ドラマ初出演にして初主演。【写真】主演の橋本将生、殺人事件に巻き込まれる大学生役に！原作はテレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同制作した完全オリジナルWEB漫画。「最愛の推し