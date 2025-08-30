８月のとある晴れた日曜日、会社の仲良しグループで日帰りドライブに出かけました。行き先は北竜町にある「北竜ひまわりの里」です。ちょうど見頃ということもあってか、目的地までの道のりは混雑していて３時間もかかってしまいましたが、道中の車内では、３０歳を超えた大人たちによる「なぞなぞ大会」が始まり、小学生のバス遠足のように大盛り上がり…。あっという間に到着しました！この「北竜ひまわりの里」には一度、仕