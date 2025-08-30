前編記事『「毎日１万歩」はほとんど効果がない！無理なくできる「インターバル速歩」こそ、長寿への近道』より続く。うつ病、関節痛も改善するこのインターバル速歩を続けることで、様々な症状が改善することがどんどん実証されている。「秋田県の高齢者を対象にした研究では、5ヵ月間行った方のうち、認知症予備軍とされる軽度認知障害（MCI）の方の認知機能が34％改善したという結果が得られました。60歳以上の2割はMCIの傾向が