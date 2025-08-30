「今から十年くらいあとの話」──柴崎友香さんの最新作『帰れない探偵』は、帰る場所を失った探偵が、人々の記憶や風景を辿る小説です。『帰れない探偵』刊行を記念し、『群像』2025年8月号では特集「柴崎友香の時と場所」を掲載しました。特集より、アメリカ文学研究者・翻訳家で文芸誌『MONKEY』の編集長を務める柴田元幸さんと柴崎友香さんによる対談「時空を探偵する小説」を特別にお届けします。（※ウェブ記事化にあたり、