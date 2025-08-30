途切れ途切れだった愛知・岐阜の区間がつながる！2025年8月30日、東海環状自動車道の新区間である「本巣IC〜大野神戸IC」間が開通します。これにより、東名・新東名、中央道、東海北陸道、名神の各路線を繋ぐ、環状の部分が完全につながります。【ぐるっと繋がる！】これが東海環状道の「新開通区間」です（写真で見る）東海環状道は愛知・岐阜・三重の3県を環状に連結する、総延長およそ153kmの高規格道路です。東海環状道は