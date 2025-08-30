何でもいいわけではない 竹の美食家パンダ 竹の美味しい部分だけを食べる パンダといえば竹を食べる動物として知られていますが、実はどんな竹でも無差別に食べているわけではありません。彼らは非常に繊細な嗅覚と味覚を持ち、竹の種類や部位をしっかり選別して食べています。 生息地の中国では100種類以上の竹が自生していますが、そのなかでパンダが好んで食べるのはごく一部。さらに、同じ竹でも「新芽」「葉」「茎」「根も