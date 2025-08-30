「腐るなよ、助監督なんて屈辱だろ」──映画監督に取材すると、かなりの確率で修行時代のエピソードのおもしろさに行き当たる。現場を指揮する立場よりも、助監督の記憶のほうが客観的なだけにディテールあざやかなことが多い。そこで学んだこと、下積みゆえの苦労や恨み節もある。そんな「助監督本」を話題の新刊から紹介していこう。「オレの出番は、まだかいな？」（金子修介／KADOKAWA）「平成ガメラ三部作」などを手がけた映