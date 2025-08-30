あの大スターのそばに長くいたからこそ、今日の自分がある。今年3月に亡くなったいしだあゆみさんの思い出と教えを、いま振り返る―。前編記事『サンズ野田義治・元会長の告白「芸能に大切なことはすべていしだあゆみさんに教わった」』より続く。「私はいつも清水の舞台の上に立ってんだよ」マネージャーになって2年が過ぎたころです。少しずつ僕も仕事を覚えてきて、いしださんのために新しい仕事を取ってこれるようにもなった。