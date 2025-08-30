本日8月30日（土）の『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』では、夏休み恒例の昭和歌謡スペシャルを放送。【映像】“100年の歴史に幕”日比谷野音のステージにデーモン閣下が立つ！美声響かせ「何で客がいないんだぁ！」9月2日（火）に最終回を迎えるドラマ『誘拐の日』出演中の俳優・内田有紀と世界的ヴァイオリニスト・葉加瀬太郎とともに、博士ちゃんたちが選んだ「令和に聴きたい！昭和の歌姫ベスト20」を大発表する。