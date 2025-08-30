AMEFURASSHIが「WILD -Remix」のライブパフォーマンス映像をオフィシャルYouTubeチャンネルに公開した。同ライブ映像は8月19日、東京・Zepp DiverCityで行われたワンマンライブ＜AMEFURASSHI Live “Dive!”＞の模様を収録したものだ。Zepp DiverCity公演の全体テーマは“ライブハウスならではの体感”。第1部は＜AMEFURASSHI×SPORTS＞、第2部は＜AMEFURASSHI×MUSIC＞というコンセプトのもと、それぞれ異なる演出とセットリスト