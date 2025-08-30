40代の娘がすい臓がん、ステージ4に……ある平日の午後、Sさまご夫婦からの突然のご連絡を受け、弊社にお越しいただきました。お二人ともご相談時とは明らかに違う、どこか切羽詰まった様子でいらっしゃったのです。Sさまは以前より「オーダーメード相続プラン」のご依頼をいただき、現在もプランの実行支援を進めているお客様。状況をお尋ねすると、ご同居されている次女（40代・独身）の方が、すい臓がんのステージ4であると告知