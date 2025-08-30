主演映画『近畿地方のある場所について』での怪演が評判の菅野美穂。彼女は1990年代、まだ新人の頃、ホラー映画にいくつか出て怪優の萌芽を見せつけていた。1996年放送のテレビドラマ『イグアナの娘』（テレビ朝日系）はその頃の主演作のひとつ。そこで彼女は“イグアナ”を演じている。いや、正確には、イグアナは独立した特殊造形で表現されているだけなのだが。「女子高生が実はイグアナ？」という興味を引かれるドラマ