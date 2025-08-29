「ウェルダン（WE11DONE）」が、「アキコアオキ（AKIKOAOKI）」、「スリートレジャーズ（THREE TREASURES）」とコラボレーションしたシューズコレクションを発売する。9月から数量限定で、WE11DONE 公式オンラインストアとAKIKOAOKI 公式オンラインストアで販売し、国内では渋谷PARCOと心斎橋PARCOで開催されるポップアップでも取り扱う。 【画像をもっと見る】 同コレクションは、アキコアオキのシグネチャーシューズ「Regula