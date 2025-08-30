¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥É¥¤¥Ä1Éô¥ê¡¼¥°¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤ÎÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡á29Æü¡¢¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¡Ê¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥É¥¤¥Ä1Éô¥ê¡¼¥°¤Ç29Æü¡¢¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤ÎÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢1¡½0¤Î¸åÈ¾15Ê¬¤ËÌ£Êý¤ÎÆÀÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï2¡½0¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£