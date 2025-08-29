「セリーヌ（CELINE）」が、「セリーヌ オート パフューマリー コレクション」のバス＆ボディラインからハンドクリーム（30mL 6600円）を発売する。9月1日から阪急うめだ本店パフューマリー、表参道、銀座、御堂筋、渋谷パルコ、羽田空港、成田空港および公式オンラインストアで取り扱い、11月25日から麻布台、名古屋松坂屋で販売する。 【画像をもっと見る】 新作ハンドクリームは、同コレクションのために開発されたフォーミ