神経と筋肉の間で異常が生じ、筋肉に力が入らなくなる指定難病「重症筋無力症」。患者は国内に約3万人いるとされ、症状の現れ方や重さには大きな個人差があります。話を聞いたM・Iさん（仮称）は、全身の筋力が低下しやすい「全身型」と診断されました。日によって、あるいは朝と夕方でさえも症状に波があり、生活や仕事に大きな制限がかかります。診断に至るまでの経緯や治療方針、そして日常生活の工夫について率直に語っていた