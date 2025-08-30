韓国半導体大手サムスン電子のロゴ＝25日（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米政府は29日、韓国半導体大手のサムスン電子とSKハイニックスに対し、中国の工場で米国製の半導体製造装置を使用する際に必要となる輸出許可の免除措置を撤回すると明らかにした。米国による対中の半導体規制強化の一環とみられ、2社の中国での半導体生産にとって新たな障壁となりそうだ。9月2日に掲載予定の連邦官報で示した。取り消しまでに120