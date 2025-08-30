¡ÚÃ£¿Í¤Î¥×¥é¥â½Ñ¡Û³¤ÍÎÆ²¡ÖARTPLA SCULPTURE WORKS ¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó½é¹æµ¡¡È¥ä¥·¥ÞºîÀï¡É¡×04/04¤µ¤Æ¤µ¤ÆºÇ½ª²ó¡£¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó½é¹æµ¡¡È¥ä¥·¥ÞºîÀï¡É¤Î´°À®ÊÔ¤Ç¤¹¡£½é¹æµ¡¤Îµ¡ÂÎ¤ÏÁ°²ó¤Û¤Ü´°À®¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦°ìÌ£ÄÉ²Ã¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ìë´ÖÀïÆ®»þ¤Ëµ¡ÂÎ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÉôÊ¬¤¬È¯¸÷¤¹¤ëÀßÄê¤òÃß¸÷ÅÉÎÁ¤ò»È¤Ã¤ÆºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂè5»ÈÅÌ¥é¥ß¥¨¥ë¤Î²ÙÅÅÎ³»ÒË¤¤ÇÍÏ¤±¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÅ¸¼¨ÍÑ¥Ù¡¼¥¹¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÁ´4²ó¤ÎºÇ½ª²ó