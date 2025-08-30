頭のいい子に育てるにはどうしたらいいか。英オックスフォード大学など海外の名門大学に合格者を多数輩出している「ケイ・インターナショナルスクール東京」（東京都江東区）を、国際教育評論家の村田学さんが取材した――。撮影＝プレジデントオンライン編集部ケイ・インターナショナルスクール東京 - 撮影＝プレジデントオンライン編集部■知られざる日本のトップ校「THE世界大学ランキング2025」で1位のオックスフォード大学を