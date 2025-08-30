都市対抗開幕戦で戦った元プロ2人…元阪神・北條が決勝弾社会人野球の頂点を争う都市対抗野球が28日、東京ドームで開幕した。開幕戦で激突したのは1994年生まれ、いわゆる“大谷翔平世代”の元プロ野球選手2人。三菱重工Eastの武田健吾外野手（元オリックス、中日）と、NTT西日本の北條史也内野手（三菱重工Westから補強、元阪神）だ。プロの世界を離れて4年目の武田と、2年目の北條。31歳の現在地を追った。昨年、この大会を