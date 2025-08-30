8·î8Æü¡¢¸Î¡¦ÃÝÆâ±ÑÌÀÁ°Ê¼¸Ë¸©µÄ¤ËÂÐ¤¹¤ëÌ¾ÍÀ´þÂ»ÍÆµ¿¤Ç¡¢ÃÝÆâ»á¤ÎºÊ¤¬NHKÅÞ¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤ò·º»ö¹ðÁÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¹ðÁÊ¾õ¤Ç¤Ï¡¢Î©²Ö»á¤¬ÃÝÆâ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Èµõµ¶¤ÎÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤¿¡£·Ù»¡¤Ï6·î¤Ë¹ðÁÊ¾õ¤ò¼õÍý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¼ç¿Í¤Î»à¤¬ÌµÂÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡Ä¡×¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ëÃÝÆâ¸©µÄ¤ÎºÊNHKÅÞ¤ÎÎ©²Ö¹§»Ö»á©»þ»öÄÌ¿®¼Òº£²ó¡¢ÃÝÆâ»á¤ÎºÊ¤¬