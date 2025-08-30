現在、皇位継承資格をもつ次世代の皇族は秋篠宮家の悠仁親王のみ。10年後、20年後、そして50年後に、天皇と皇室はどのような姿になっているのだろうか？ 戦後80年の節目となったこの夏、皇室制度・皇位継承の専門家に連続インタビューを行った。笠原英彦（かさはら・ひでひこ）／1956年生まれ。慶應義塾大学名誉教授。専門は日本政治史、皇室典範。皇室に関する政府ヒアリングに2012年、2016年、2021年の3度招かれた問題は「政治家