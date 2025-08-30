■時の総裁を蘇生させる装置に転化する続投か、退陣か。石破茂首相（自民党総裁）の命運を賭けた権力闘争が自民党の総裁選管理委員会や参院選総括委員会を舞台に繰り広げられている。参院選（7月20日投開票）で自民、公明の与党が大敗したにもかかわらず、首相は責任を取らず、自民党内に「石破降ろし」の動きを呼び、臨時総裁選（総裁選前倒し）を求める声が高まったためだ。写真＝時事通信フォト自民党役員会に臨む石破茂首相＝2