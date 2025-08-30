ＮＦＬ選手のトラヴィス・ケルシーは、テイラー・スウィフトに５５万ドル（約８１４０万円）のヴィンテージの指輪を選んだと言われている。２６日にインスタグラムへの投稿で婚約を発表した２人、その際に８カラットのダイヤモンドの指輪が写真に映っていたが、その後の報道によれば、ＮＦＬスター選手のトラヴィスはテイラーに気に入ってもらえるような指輪の「はっきりしたイメージ」が頭