「老化」は「治療可能な病気」に変わりつつある人類の最後の夢のひとつに不老不死がある。世界一の投資家と言われるウォーレン・バフェットも「資産10兆円90歳の私より資産0円20歳の若者の方が価値がある」と言ったそうだ。どれだけの富を積み上げても、若さは買えない。そう思われてきたわけだ、これまでは。ところがだ。2016年、米国のメイヨー・クリニック医科大学の研究チームはマウスの老化細胞（細胞の分裂回数が限界にきた