マンチェスター・ユナイテッドがカラバオカップで格下グリムズビー・タウンに敗れた後、ルベン・アモリム監督の解任論が再燃している。そんな中、元サウサンプトンFWチャーリー・オースティンが、驚きの後任候補としてショーン・ダイシ氏の名前を挙げた。彼はユナイテッドがジネディーヌ・ジダン氏を第一候補とすべきだとしながらも、ダイシ氏がチームに「規律」をもたらすだろうと語った。『SPORTbible』が伝えている。ダイシ氏は