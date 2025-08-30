YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』のドッキリ企画で“ピュアすぎる”として注目を集めた森脇梨々夏（23）が、28日発売のオール水着グラビアマガジン『ENTAME 36℃』（徳間書店）に登場。グラビアカットが解禁となった。【別カット】キャミに汗が…美脚＆美谷間を披露した森脇梨々夏森脇は、夏らしい浴衣姿で登場。コンセプトである「熱」を表現すべく、真夏に汗だくになりながら鍋焼きうどんを食べるシーンにも挑戦