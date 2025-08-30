「ことば」は大切なコミュニケーションの手段。けれど、繊細な時期のこどもにいくら話しかけても返答がないことも。そんな彼らをそっと見ていたら、いつもとは異なる表情を見つけることができるかもしれません。夏休み最後の週末です。新学期を直前にして、子どもたちは複雑な気持ちを抱えているかもしれません。大人も子どもも、この時期を心穏やかに過ごせるようにと、曹洞宗徳雄山建功寺の住職、枡野俊明さんにご協力いただき、