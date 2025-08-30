日々の生活の中で心がすり減っていく…。「しんどい」「もう無理かも」と思ったとき、そっと手に取ってほしいのが、『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』（クルベウ著・藤田麗子訳）だ。本書は、自分のキャパ以上にがんばりすぎてしまう人に向けて、優しく語りかけてくれる言葉が詰まっている。今回は、精神科医さわ先生に、「がんばりすぎて自分を追いつめてしまうときに、ラクになる考え方」を伺った。（取材：ダイヤモンド