この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、いら☺︎3y👧👦＋9m🎀(@ddtwin_0728)さんが投稿していた、夫のかっこ良すぎるエピソードです。よりによって運動会の朝に寝坊してしまったという、いらさん。起きてみるとそこにはすでにお弁当やクーラーボックスの準備がされていたそう。夫の気遣いに拍手を送りたくなる、素敵なエピソードです。