この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。投稿者のママは昔から余計なひとことを言ってしまい、敵を作ってしまうタイプ。先日も、甥っ子に「おばさん」と言われたことに対し、「唯一の20代だぞー」と返事してしまい「年上の義姉に対して失礼だったかな？」と後悔しているよう。この発言はやはり嫌味になるのでしょうか。ママリに寄せられた声をご紹介します。 ウケ狙いで「唯一の20代だぞー」と返したも