本作品は、ママリユーザーさんの体験談から再編成した作品です。主人公・紗希さんは、小学5年生の息子・遥人から、とある悩み相談を受けます。それは、彼と仲良しであるはずの同級生・璃玖君が最近遊んでくれない…、というものでした。はじめはたまたま都合が合わなかっただけ、用事があるだけ、と、深くは考えていなかった紗希さんですが、小学6年生になっても2人の距離が縮まることはありませんでした。そしてつい