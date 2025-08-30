【近年のレースは傾向がハッキリ】８月31日（日）、新潟競馬場で３歳以上馬によるＧ?新潟記念（芝2000ｍ）が行なわれる。デビューから３戦３勝のエネルジコphoto by Sankei Visualこのレースは昨年まではハンデ戦だったが、今年から別定競走に変更。Ｇ?エリザベス女王杯（京都・芝2200ｍ）の勝ち馬ブレイディヴェーグが出走してくるように、今後は出走馬のレベルが上がっていきそうだ。それでは、血統的視点からレースを占