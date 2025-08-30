秋の味覚を詰め込んだ「土瓶蒸し」。日本料理の中でも、香りを味わう贅沢な逸品です。そんな土瓶蒸しですが、どう食べたら良いか手順がわからない方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、土瓶蒸しの歴史や食べ方の手順、そして、おうちでも味わえる土瓶蒸しの作り方をご紹介します。■土瓶蒸しとは土瓶蒸し（どびんむし）とは、土瓶と呼ばれる陶製の急須型の器に、出汁とともに松茸や鶏肉、白身魚、海老、銀杏などの具材を入