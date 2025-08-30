「焦げついた影」［著］カミーラ・シャムジー喪失につぐ喪失の物語である。主人公の寛子は一九四五年八月九日、二十一歳の時に長崎で原爆に遭い、ドイツ人の恋人コンラッドを喪（うしな）う。戦後まもなく、彼女はコンラッドの姉の住むデリーを訪れ、ムスリムの青年サジャッドと出会う。二人は惹（ひ）かれあい、結婚するが、印パ分離の混乱の中でパキスタンへの移住を余儀なくされる。やがて生まれた息子のラザは、思春期の