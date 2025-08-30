「グローバル格差を生きる人びと」［著］友松夕香先日開催されたアフリカ開発会議で、政府はアフリカへの投資方針を示した。この背景には、貧困問題などを抱えつつも人口増、豊富な資源を背景に経済成長を持続させ重要な投資先となったアフリカの今がある。本書は、こうした流れとは一線を画し、むしろ国際協力の「ディストピア」を現地の人びとの視点から明るみに出すものだ。取り上げられる事例は、国際ロマンス詐欺や陰謀