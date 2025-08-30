「となりの史学」［著］加藤陽子［絵］モリナガ・ヨウ読みはじめるやいなや、著者の圧倒的な知識と熱量に引き込まれてしまう。議論の組み立て方も秀逸だ。確かに、本書の元はPR誌の連載シリーズ。だからなおのこと、わかりやすいのだろう。随所にマンガとコラムが挿入され、本文との絶妙な相乗効果を生み出しているのも見逃せない。それだけではない。歴史学上の重要な論点や認識がさりげなくちりばめられている。注意深くな