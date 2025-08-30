◆マツダボール杯第１２回日本少年野球長野大会▽決勝多摩川ボーイズ（東京西）１２―７横浜泉中央ボーイズ（神奈川）（８月２３日・松本歯科大野球場）２年生以下の新チームで２４チームが参加した支部交流・長野大会は１年生主体で参戦した巨人Ｕ１５ジュニアユースの多摩川ボーイズが初優勝した。※※※先輩超えだ。昨年の同大会８強の多摩川は、今年も１年生主体で挑み優勝を飾った。初回、無死満塁から暴投