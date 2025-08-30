「君たちの記念碑はどこにある？」［著］中村達歴史とは、家族とは、人間とはどういうものか。私たちの日常を支えるそれらの思考が、西洋近代の枠組みにとらわれているとすれば、そこからこぼれ落ちた存在が発する声は、私たちに何を教えてくれるだろうか。その問いに導かれた本書は、20世紀以降の英語・フランス語・スペイン語の書き手により、かつては奴隷労働に支えられた植民地だったカリブ海で練り上げられてきた思想、