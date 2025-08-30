俳優の三浦友和が３０日放送のフリーアナウンサーの徳光和夫さんがパーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に出演した。三浦は歌手の山口百恵さんと１９８０年１１月１９日に結婚。東京プリンスホテルでの披露宴で徳光さんはサブ司会を務めた。披露宴で百恵さんの美しさを絶賛した徳光さんは「ぶしつけで恐縮なんですが…結婚するってお付き合いされてすぐに思いました？」