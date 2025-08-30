「日本 老いと成熟の平和」［著］トム・フォン・リ周辺諸国の軍事的な台頭に対抗するために、日本が戦後の非軍事主義的なスタンスを捨てて、保守派が言うところの「普通の国」になるのではないかとの懸念がある。だが、米国の大学で教鞭（きょうべん）を執（と）る本書の著者は、そうはならないだろうと明言する。大きな理由として挙げるのが、日本が直面する少子高齢化という人口動態上の制約である。国防は、予備的な人員を