この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 ポメラニアンを犬服に通した姿がまるで開花 愛犬が服を着ている姿はかわいいものですね。飼い主としても、ついつい楽しんでしまいますよね。投稿者・ぽこ︱ぽぽちの飼い主(@poko_popochi)さんは、ポメラニアンに