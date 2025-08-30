欧州のジャズ大国といわれるポーランド。その特徴や歴史、実情などを、神戸を拠点に活動するジャズピアニスト・李祥太さんが現地取材しました。3回にわたる【ポーランドジャズ紀行】、その前編では、首都・ワルシャワで、ポーランド・ジャズ界のキーマン2人に、李さんが話を聞きました。☆☆☆☆☆「ポーランド」と聞いて皆さんの頭に浮かぶのはなんでしょうか？雑貨や食器が好きな方なら可愛い絵柄の「ポーリッシュポ