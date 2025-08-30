SNSをはじめとするインターネットでの誹謗中傷などが深刻な問題となっていることを受け、兵庫県は、有識者会議を設置し、県が取り組むべき施策を明記した条例案をまとめた。9月9日までパブリックコメントを募集している。兵庫県庁インターネットにおける誹謗中傷や、プライバシーの侵害、不当な差別などによる人権侵害が大きな社会問題となり、兵庫県でも昨秋の知事選挙以降深刻な問題となっている。国は、情報流通プラットホ