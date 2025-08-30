9月以降の暑さについて、気象キャスターが解説します（写真：pixelcat／PIXTA）【図で見る】最高気温ランキングこの夏は記録的な暑さで、7月30日から8月2日は4日連続で最高気温40℃以上となった地点がありました。8月5日には伊勢崎（群馬県）で気温が41.8℃まで上がり、日本の観測史上1位を更新しています。歴代全国ランキング（最高気温の高い方から）（出典：気象庁）「最高気温」上位4位を塗り替えた最高気温の歴代全国ランキン